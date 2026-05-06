Previste forti precipitazioni con vento e grandinate su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. A Milano allerta per rischio idrogeologico e temporali fino alla mattinata di giovedì 7 maggio ascolta articolo

Ancora maltempo sull’Italia, con la Protezione Civile che ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana e gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio (LE PREVISIONI).

Le previsioni della Protezione Civile La Protezione Civile ha previsto per oggi, 6 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. A Milano allerta gialla per temporali Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 9 di oggi, mercoledì 6 maggio, e fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio. Emanata allerta gialla (ordinaria) anche per rischio idrogeologico dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 9 di giovedì. Leggi anche Meteo, ondata di maltempo con pioggia e temporali: dove e quando