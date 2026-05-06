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Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord

Cronaca
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Previste forti precipitazioni con vento e grandinate su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. A Milano allerta per rischio idrogeologico e temporali fino alla mattinata di giovedì 7 maggio

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Ancora maltempo sull’Italia, con la Protezione Civile che ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico su due settori nord-occidentali della Toscana e gialla su settori di Lombardia, Piemonte e Liguria e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio (LE PREVISIONI).

Le previsioni della Protezione Civile

La Protezione Civile ha previsto per oggi, 6 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

A Milano allerta gialla per temporali

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 9 di oggi, mercoledì 6 maggio, e fino alle ore 6 di giovedì 7 maggio. Emanata allerta gialla (ordinaria) anche per rischio idrogeologico dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 9 di giovedì.

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MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Toscana: Serchio-Costa, Serchio-Lucca

 

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

 

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

 

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

 

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante

 

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

 

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

 

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto

 

Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

 

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

 

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

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