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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24

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La maggior parte dei giornali, oggi 3 maggio, dedica l’apertura o la foto centrale ad Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione-simbolo dello sport paralimpico che si è spento a 59 anni. In alto anche lo scontro tra Trump e l’Europa, con il presidente Usa che minaccia di ritirare soldati e basi e annuncia nuovi dazi sulle auto. Tra gli altri argomenti: Piano casa, taglio accise, Flotilla, il caso della grazia a Nicole Minetti, lo scudetto dell’Inter sempre più vicino

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