Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
La maggior parte dei giornali, oggi 3 maggio, dedica l’apertura o la foto centrale ad Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione-simbolo dello sport paralimpico che si è spento a 59 anni. In alto anche lo scontro tra Trump e l’Europa, con il presidente Usa che minaccia di ritirare soldati e basi e annuncia nuovi dazi sulle auto. Tra gli altri argomenti: Piano casa, taglio accise, Flotilla, il caso della grazia a Nicole Minetti, lo scudetto dell’Inter sempre più vicino
- “C’era due volte Alex Zanardi. Per sempre campione di vita”, è il titolo d’apertura accompagnato dalla foto dell’atleta morto a 59 anni. Accanto: “Trump e l’Europa: doppio assalto. Rubio in Italia”. In basso, il caso della grazia a Nicole Minetti, con le parole del direttore dell’istituto in Uruguay: “Pronti ad aiutare l’Interpol ma l’adozione è regolare”.
- Apertura sulla situazione internazionale: “Dazi e basi militari, scontro Trump-Ue”. Accanto, la foto di Zanardi: “Addio Zanardi, campione che non si è arreso mai”. In basso, l’intervista alla segretaria del Pd Elly Schlein: “Il Paese è fermo, Meloni ha fallito su tutto”.
- Apertura dedicata a Zanardi: “La leggenda di Alex. Esempio di rinascita umana e sportiva dopo aver perso le gambe in pista”. Al centro: “Dazi auto, ultimo terremoto Trump. Il presidente Usa: per l’Europa tariffe al 25%. E annuncia che è pronto a prendersi Cuba”.
- “Zanardi, un eroe civile”, è il titolo sulla foto centrale dedicata al campione bolognese. In alto, l’incendio sul monte Faeta: “Due indagati per il rogo, sono operai agricoli”. In basso, il caso Garlasco: “Sempio al bivio della Procura”.
- “In balìa”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Iniziate giovedì in acque internazionali dopo l’assalto alle barche italiane della Flotilla, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate”. Sotto: “Accise, casa, lavoro: caos decreti. Servivano a rilanciare l’esecutivo in vista delle Politiche ma mancano i fondi”.