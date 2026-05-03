Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 maggio: la rassegna stampa

La maggior parte dei giornali, oggi 3 maggio, dedica l’apertura o la foto centrale ad Alex Zanardi, ex pilota di F1 e campione-simbolo dello sport paralimpico che si è spento a 59 anni. In alto anche lo scontro tra Trump e l’Europa, con il presidente Usa che minaccia di ritirare soldati e basi e annuncia nuovi dazi sulle auto. Tra gli altri argomenti: Piano casa, taglio accise, Flotilla, il caso della grazia a Nicole Minetti, lo scudetto dell’Inter sempre più vicino