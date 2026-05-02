Bimbo azzannato da un pitbull a Ponza, elitrasportato al Bambino Gesù

Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo che questa mattina è stato azzannato da un cane sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando, all'altezza del porto, è stato aggredito dall'animale, di razza pitbull, che lo ha morso ad una gamba, rendendo necessario il suo trasferimento con l'elisoccorso nella struttura sanitaria della Capitale in condizioni delicate, ma fortunatamente non in pericolo di vità. Dopo che i presenti hanno allontanato il cane dal bambino, invece, i militari dell'Arma hanno sottoposto a custodia l'animale, richiedendo l'intervento dell'ufficio veterinario dell'Asl.