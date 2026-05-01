La visita di Meloni ai ragazzi di PizzAut a Monza. LE FOTO

La presidente del Consiglio è arrivata a PizzAut poco prima delle 11, quando il piazzale della pizzeria era ancora deserto ed è stata accolta dai ragazzi insieme ad Acampora, il fondatore della progetto. Si è trattato "di un incontro bello, che mi ha sorpreso ed è andato oltre ogni formalità" ha spiegato il patron di PizzAut. Alla premier i ragazzi hanno preparato una pizza con i colori della bandiera italiana: un terzo con burrata, un terzo con rucoletta e un terzo con pomodorini
- In occasione della Festa del 1 Maggio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici.
- Ad accogliere la premier all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patron Nino Acampora. "Ciao Giorgia, sono Mirko e sono felice di conoscerti", le ha detto uno dei ragazzi prima di entrare nella pizzeria.
- Meloni è arrivata poco prima delle 11, quando il piazzale della pizzeria era ancora deserto se non per il personale delle forze dell'ordine ed è stata accolta dai ragazzi insieme ad Acampora.
- Si è trattato "di un incontro bello, che mi ha sorpreso ed è andato oltre ogni formalità" ha spiegato il patron di PizzAut. Alla premier i ragazzi hanno preparato una pizza con i colori della bandiera italiana: un terzo con burrata, un terzo con rucoletta e un terzo con pomodorini.
- Acampora ha chiesto una "particolare attenzione alla dimensione del lavoro e dell'autismo e lei si è mostrata molto disponibile". Ma soprattutto c'è stato spazio per parlare con i ragazzi che hanno spiegato alla premier cosa sia il baskin, il basket integrato in cui giocano insieme persone con disabilità e non.
- "Letizia, una ragazza autistica che prima non parlava, le è rimasta attaccata tutto il tempo", racconto Acampora. Lorenzo, che oggi ha avuto un avanzamento di livello ha spiegato che più che l'aumento di stipendio gli interessa l'aumento di responsabilità.
- "Ci siamo regalati del tempo insieme" ha concluso il patron di Pizzaut. Resta comunque tanto da fare per vincere la battaglia che da tempo sta portando avanti per integrare attraverso il lavoro: "in Italia - ha aggiunto - ci sono poche persone disabili che lavorano e autistiche ancora meno".
- Quella di Giorgia Meloni non è la prima visita istituzionale a PizzAut, il ristorante di Monza fondato da Nico Acampora e gestito da ragazzi con disturbi dello spettro autistico che la premier ha scelto per il pranzo del Primo Maggio.
- Nel 2023, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il locale - il secondo dopo quello di Cassina de' Pecchi (Milano) - è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
- "Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari": la premier Giorgia Meloni lo ha detto pranzando con i ragazzi di PizzAut a Monza.
- A Nico Acampora, il patron del progetto delle pizzerie che danno lavoro a persone con lo spettro autistico, che ha parlato di un "messaggio potentissimo" della premier con la sua visita, Meloni ha risposto: "il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e ora tutti devono credere".
- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è fermata oggi a pranzo, in una visita privata. Secondo il patron di PizzAut, è stata una scelta straordinaria che sottolinea l'importanza "che tutto il Paese deve dare al lavoro e alla disabilità".
- "Ha un significato straordinario che il primo ministro per la festa dei lavoratori abbia deciso di venire a PizzAut, che è gestito da persone normalmente escluse dal mondo del lavoro".
- Meloni ha pranzato con i ragazzi presto, prima che iniziasse il servizio per i clienti, come normalmente fanno tutte le brigate nei ristoranti.
- Ha donato loro una bandiera italiana della presidenza del consiglio e ricevuto il grembiule di PizzAut e una collana e un bracciale fatti da una di loro. E ha anche firmato le comunicazioni di avanzamento di livello di due dei ragazzi.
- Una occasione informale, alla presenza anche della viceministra al Lavoro Maria Teresa Bellucci, in cui si è parlato anche di cosa fare per coinvolgere nel mondo del lavoro chi ha disabilità.
- "Ci sono aziende - ha spiegato Acampora - che preferiscono pagare multe piuttosto che assumere disabili".