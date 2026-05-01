La visita di Meloni ai ragazzi di PizzAut a Monza. LE FOTO

La presidente del Consiglio è arrivata a PizzAut poco prima delle 11, quando il piazzale della pizzeria era ancora deserto ed è stata accolta dai ragazzi insieme ad Acampora, il fondatore della progetto. Si è trattato "di un incontro bello, che mi ha sorpreso ed è andato oltre ogni formalità" ha spiegato il patron di PizzAut. Alla premier i ragazzi hanno preparato una pizza con i colori della bandiera italiana: un terzo con burrata, un terzo con rucoletta e un terzo con pomodorini