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Scontro tra moto e bici nel Milanese: morto un 66enne, grave un 74enne

Cronaca
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Un uomo è deceduto in un incidente avvenuto nel pomeriggio ad Albairate lungo la statale 494. Un 74enne è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. I carabinieri stanno effettuando accertamenti per chiarire la dinamica

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Un incidente avvenuto nel pomeriggio ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 494, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. 

Indagini in corso 

 

Due le persone coinvolte: il 66enne, deceduto sul posto, e un uomo di 74 anni, trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

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