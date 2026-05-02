Scontro tra moto e bici nel Milanese: morto un 66enne, grave un 74enne

Un uomo è deceduto in un incidente avvenuto nel pomeriggio ad Albairate lungo la statale 494. Un 74enne è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. I carabinieri stanno effettuando accertamenti per chiarire la dinamica

Un incidente avvenuto nel pomeriggio ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 494, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso.

