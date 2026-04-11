Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Cronaca italiana. In merito al femminicidio di Giulia Tramontano, in questi giorni la Cassazione ha deciso per l’appello bis contro Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l’omicidio della giovane nei primi due gradi di giudizio. L’uomo uccise la sua compagna, al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio 2023 nel loro appartamento di Senago. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale di Milano, come sollecitato questa mattina in udienza dalla procura generale della Cassazione, sulla premeditazione, aggravante che era stata esclusa lo scorso giugno dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. Rigettata invece la richiesta della difesa sulla crudeltà.

Terminata la fuga di Elia Del Grande, l'autore della “strage dei fornai”, l'omicidio del gennaio 1998 di padre, madre e fratello che si opponevano al suo matrimonio con una giovane domenicana. Evaso negli scorsi giorni durante un permesso premio, è stato rintracciato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per avere tentato di fuggire in auto provocando lievi lesioni a un militare.

Guerra in Medio Oriente. Poco dopo la tregua firmata tra Iran e Stati Uniti, Israele ha bombardato causando centinaia di morti e feriti. Di conseguenza lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione.

Il mondo del calcio ha pianto la morte del tecnico romeno Mircea Lucescu, il più titolato nella storia del calcio romeno. Lo hanno reso noto i media della Romania: Lucescu era in coma, dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter.

Passione viaggi. Una nota compagnia aerea ha deciso che non volerà più in decine e decine di aeroporti sparsi per l’Europa per il rialzo delle tasse aeroportuali, così come di quelle sul trasporto e sul controllo del traffico aereo. Intanto un sondaggio di eDreams ha analizzato le abitudini dei viaggiatori, dall’orario di arrivo in aeroporto al modo di affrontare l’imbarco.

Appuntamento dal dal 12 al 15 aprile con Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati giunto alla 58esima edizione. Con quasi 4mila aziende del Made in Italy enologico presenti in quartiere, format e contenuti rinnovati e un palinsesto di oltre 100 eventi ufficiali tra degustazioni e focus, la manifestazione vinicola consolida la propria capacità di attrazione e connessione tra operatori globali.

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