Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto Mircea Lucescu, il ct della Romania aveva 80 anni

Sport

Non si era più ripreso da un infarto, nonostante i tentativi dei medici. Era ricoverato da una settimana ma da oltre 24 ore era in coma indotto

ascolta articolo

Mircea Lucescu, è morto in ospedale a Bucarest poco dopo le 19. Il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania: Lucescu era in coma, dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter.

Le condizioni degli ultimi giorni

Lucescu era ricoverato all'Ospedale Universitario di Bucarest dal 29 marzo, dopo essersi sentito male prima dell'allenamento della nazionale di calcio. Sarebbe dovuto essere dimesso venerdì 3 aprile, ma ha subito un infarto miocardico acuto, come annunciato dall'Ospedale Universitario. Nella notte tra sabato e domenica, Mircea Lucescu è stato trasferito in terapia intensiva, dopo un peggioramento delle sue condizioni. 

Ct fino all'ultimo

Lucescu aveva ufficialmente concluso il suo mandato come allenatore della nazionale di calcio del suo Paese il 2 aprile. Dopo la partita di Istanbul del 26 marzo, in cui la Romania aveva perso la qualificazione ai Mondiali, Mircea Lucescu aveva stabilito il record come l'allenatore più anziano di una nazionale a sedere in panchina durante una partita. Il giorno del match aveva 80 anni e 240 giorni.

Mircea Lucescu era nato il 29 luglio 1945. Come calciatore, aveva giocato principalmente per la Dinamo Bucarest, dove aveva ottenuto i maggiori successi della sua carriera: cinque titoli di campione di Romania (1964-1965, 1970-1971, 1971-1972, 1974-1975, 1976-1977) e una Coppa di Romania (1967-1968). Aveva concluso la sua carriera da giocatore al Corvinul Hunedoara (1977-1982) e contemporaneamente aveva iniziato ad allenare. Già al suo primo anno era riuscito a ottenere la promozione in Divisione A, e negli anni successivi a raggiungere il 3° posto nella prima divisione. Era stato convocato 70 volte nella nazionale rumena, di cui è stato capitano nella fase finale dei Mondiali del 1970 in Messico. France Football lo ha inserito al 41° posto nella classifica dei migliori allenatori della storia del calcio.

 

Sport: Ultime notizie

Morto Mircea Lucescu, il ct della Romania aveva 80 anni

Sport

Non si era più ripreso da un infarto, nonostante i tentativi dei medici. Era ricoverato da una...

Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Ok Berrettini

Sport

Sulla terra battuta del Monte-Carlo Country Club, il numero 2 del mondo ha sconfitto il francese...

Jannik Sinner (ITA) during practice at the 2026 Rolex Monte-Carlo Masters in Monte-Carlo, MONACO, on April 6th, 2026. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Ripescaggio Italia Mondiali 2026, quali possibilità e quando si decide

Sport

È un'ipotesi remota che consentirebbe all'Italia di giocare i Mondiali di calcio nonostante...

Serie A: pari Como, vincono Atalanta e Juve. Napoli-Milan 1-0. VIDEO

Sport

Si chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A. Il Como di Fabregas rallenta nella corsa...

Dal bossaball al cheese rolling, gli sport più strani del momento

Sport

Dimenticate la palestra o la solita partita a calcetto. Nel mondo esistono discipline così...

Sport: I più letti