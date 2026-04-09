Quali abitudini irritano di più gli italiani in aeroporto? Sondaggio

Al di fuori della nazionalità, anche fattori come il genere e l’età incidono sensibilmente sulle abitudini aeroportuali. Quando si tratta di arrivare in anticipo, gli adulti tra i 55 e i 64 anni (64%) e le donne (60%) sono al primo posto. Tra gli italiani più propensi ad attenersi alle indicazioni della compagnia aerea ci sono over 65 (41%) e uomini (40%).