Proseguono le indagini della procura di Napoli sul caso del bambino di 2 anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. L’operazione è avvenuta lo scorso 23 dicembre e da allora il piccolo è in terapia intensiva all’ospedale Monaldi. Gli accertamenti si concentrano anche sulla tipologia di contenitore usato per il trasporto dell’organo: il frigo, infatti, sarebbe “fuori dalle linee guida”. C’è attesa per domani, quando è previsto il maxiconsulto, con la partecipazione di esperti da tutta Italia, sulla possibilità di sottoporre il piccolo - cui è stato trapiantato un cuore “bruciato” - a una ulteriore operazione con un organo nuovo. Intanto, oggi la premier Giorgia Meloni ha telefonato alla mamma del bambino: avrebbe espresso solidarietà alla famiglia e assicurato l'impegno per fare giustizia.

Le indagini sul contenitore

Le indagini della procura di Napoli, come detto, si stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato per trasportare il cuore danneggiato. Si tratta di un contenitore ritenuto ormai anacronistico, soprattutto perché privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è inoltre considerato “fuori dalle linee guida” acquisite dalla procura con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci.

Gli accertamenti

Gli accertamenti della Procura, comunque, hanno l’obiettivo di fare luce su tutta la catena di presunte omissioni che si sarebbero verificate il 23 dicembre, quando l'equipe medica è partita da Napoli e si è recata a Bolzano - dove nelle stesse ore sono confluite varie squadre mediche per prelevare altri organi - per l'espianto del cuore. Oltre al tipo di contenitore usato per il trasporto, sotto osservazione anche la tipologia di ghiaccio adoperato per tenere l'organo in condizioni di ipotermia. Altri accertamenti, delegati anche questi al Nas, mirano a comprendere cosa sia successo anche nella città altoatesina, dove ci sarebbe stato un rabbocco del ghiaccio presente nel contenitore usato per il trasferimento dell'organo prima della partenza alla volta dell'ospedale Monaldi.

Diverse persone ascoltate dal pm

Nelle scorse ore è stato ascoltato dal pm, come persona informata dei fatti, il cardiologo che teneva in cura il piccolo e che sei giorni dopo l'intervento si è dimesso dall'incarico di responsabile del Follow-up post operatorio. Nei prossimi giorni saranno ascoltate anche altre persone informate dei fatti. E poi gli indagati, finora sei, componenti le due equipe di Napoli: quella che ha eseguito l'espianto e quella che ha effettuato il trapianto. Il numero degli indagati è comunque destinato ad aumentare, sempre a tutela delle persone coinvolte, se dovessero essere individuate presunte responsabilità anche a Bolzano.