È una corsa contro il tempo per cercare di salvare la vita al piccolo Tommaso e reperire dalla lista europea dei trapianti pediatrici un organo idoneo. Il cuore che gli era destinato, arrivato da Bolzano, era danneggiato. La vicenda è al centro di indagini giudiziarie. Ecco cosa sappiamo

Resta in primo piano la speranza di mamma Patrizia, la voce e il volto dell’intera famiglia del piccolo Tommaso. È lei a rappresentare davanti ai giornalisti l’apprensione e la lotta per la vita del piccolo di 2 anni. La donna, madre di altri due figli (una bimba di 6 anni e un ragazzino di 12), è stata autorizzata a poter rimanere sempre al fianco dell’ultimogenito dalla direttrice generale dell'Azienda, Anna Iervolino. "Più ore trascorrono – ha dichiarato mamma Patrizia - e sempre peggio mi sento, perché i medici mi hanno detto che le speranze diventano sempre di meno. E infatti lo vedo anche dal viso di mio figlio".

Corsa contro il tempo

"Non ci sono significative novità rispetto a ieri sera, la famiglia attende la chiamata del Centro nazionale trapianti per un nuovo cuore, il bambino si trova ai primi posti della lista. È una corsa contro il tempo, dobbiamo solo sperare arrivi in tempo". "Ottenere al momento la cartella clinica del paziente non è possibile, ci sono indagini in corso, il Pubblico ministero non ci darà mai il nullaosta prima della discovery degli atti", aggiunge il legale. "Poi ci sono vari rumours sulla responsabilità di quanto accaduto, ma ci sarà poi modo... Ora la priorità di tutti è che arrivi l'organo per salvare il bambino". A parlare è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo di due anni sottoposto a un trapianto di cuore nell'ospedale Monaldi di Napoli. Quell’intervento, atteso per due anni e che doveva salvare la vita al piccolo, oggi è oggetto di una denuncia perché l'organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe arrivato in condizioni non ottimali.

"Dopo una emorragia - fa sapere ancora l’avocato Petruzzi - il piccolo era stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo".