La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sul caso, e sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei componenti dell'equipe dell'ospedale Monaldi di Napoli - medici e paramedici - che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano per poi trapiantarlo a Napoli. Lesioni colpose il reato ipotizzato per tutti. I fari degli inquirenti sono accesi sull'operazione: la procura insieme con i carabinieri del Nas di Trento e del Nas di Napoli, analizzeranno il rispetto dei protocolli che riguardano il confezionamento e il trasporto dell'organo, giunto a Napoli. Gli accertamenti degli inquirenti si stanno concentrando, in particolare, sulle modalità di trasferimento dell'organo e anche sui contenitori e il materiale utilizzato per tenerlo nel range delle temperature previste dal protocollo. Il Nas di Napoli ha acquisito tutta la documentazione clinica del bimbo, e anche sequestrato il box adoperato per trasferire l'organo.