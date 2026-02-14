Bimbo con cuore danneggiato, legale: "Non più trapiantabile"

A dichiararlo è stato il legale della famiglia del bambino, Francesco Petruzzi, riferendo il parere "dell'ospedale Bambino Gesù" di Roma. Il piccolo "non sarebbe più operabile". Come ha precisato ancora il legale, "per il medico che l'ha operato, il bimbo è trapiantabile"

Il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli con un cuore danneggiato "non è più trapiantabile". A dichiararlo è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, riferendo il parere "dell'ospedale Bambino Gesù" di Roma. Il cuore destinato al trapianto era arrivato "bruciato", dopo essere stato conservato e trasportato nel ghiaccio secco. Ma, secondo quanto riferito da Petruzzi, il trapianto sarebbe stato comunque eseguito. "Al Monaldi pare si siano opposti con fermezza" al parere del Bambino Gesù sulla non trapiantabilità del cuore. L'opposizione verrebbe "dal medico che ha operato il bambino", il quale sostiene che "è ancora trapiantabile e per il momento rimane in lista trapianti". Secondo il legale, "sarà lo stesso medico, che presumo sia indagato, a rioperarlo". Sulla vicenda, sono state iscritte nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici.

Il legale: "Per il medico che l'ha operato il bimbo è trapiantabile"

Petruzzi ha poi aggiunto che "ovviamente mi auguro che il Bambino Gesù si sbagli e che il parere del Monaldi sia quello corretto. Però ci sono altre vicende che si vanno intrecciando". Poi ha precisato: "Loro hanno deciso, ce l'hanno comunicato formalmente: sarà lui a rioperarlo. Eventualmente supportato da una equipe del Bambin Gesù".

Le indagini

Tra gli indagati, rientrano i componenti delle equipe che ha effettuato il trapianto a Napoli. Al momento per tutti il reato ipotizzato è "lesioni colpose". Intanto, l'attenzione degli inquirenti intanto si sta anche concentrando sulla decisione di sospendere il servizio trapianti pediatrici adottato dalla direzione dell'ospedale Monaldi dopo la denuncia presentata dai genitori del bambino.