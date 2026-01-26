Claudio Carlomagno è venuto a conoscenza del suicidio dei suoi genitori ed è sorvegliato a vista in carcere. L'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo sarebbe "disperato", secondo il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. I coniugi prima di togliersi la vita hanno lasciato una lettera d'addio all’altro figlio, parlando della gogna a cui sono stati sottoposti ascolta articolo

Claudio Carlomagno, in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo con più venti coltellate e di aver sotterrato il corpo in un terreno accanto all'azienda di famiglia, ha ricevuto la notizia del suicidio dei suoi genitori Maria e Pasquale. L’uomo è sorvegliato a vista nell'istituto di pena di Civitavecchia. Sarebbe "disperato", avrebbe chiesto di vedere il figlio e minacciato a sua volta il suicidio, riferisce il Sappe (sindacato di polizia penitenziaria). Come avviene in questi casi, sono scattati i rigidi protocolli carcerari per impedire possibili atti di autolesionismo. Intanto è stata aperta un’inchiesta sul doppio suicidio dei genitori di Carlomagno: si ipotizza l’istigazione.

Avvocato: “Genitori sono vittime” L’avvocato della famiglia ha definito i coniugi Carlomagno delle "vittime". "Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità". E lancia un monito: "Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come 'quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro'. Leggendo questo e sapendo quanto la pressione mediatica possa turbare le coscienze di chi si trova a vivere queste tremende situazioni, dovremmo forse tutti esercitarci in una pedagogia collettiva affinché certe vicende non straripino dai confini prettamente giuridici”. Vedi anche Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti genitori del marito

La lettera d’addio La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un atto dovuto per poter eseguire le autopsie e per poter svolgere una serie di accertamenti su eventuali pressioni psicologiche che i coniugi potrebbero aver subìto. In particolare sulle reazioni social legate ai sospetti su un ipotetico ruolo di complicità di Pasquale Carlomagno nel femminicidio di cui è accusato il figlio, in particolare nell’occultamento del corpo. Ma dalle indagini non risulta per il momento alcun suo coinvolgimento. Non era dunque indagato. I coniugi hanno lasciato una lettera d’addio all’altro figlio. Anche per quello che hanno letto sui social e sui media avrebbero deciso di togliersi la vita. Vedi anche Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano lettera per altro figlio