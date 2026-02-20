Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, cane addestrato a lasciare rifiuti in strada per eludere videosorveglianza

Cronaca
Comune di Catania

Queste le immagini riprese dalle telecamere, piazzate dall’amministrazione comunale di Catania in un’area trasformata in una discarica a cielo aperto. “Oltre a sporcare la città – sottolinea il Comune – c’è chi tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l'inconsapevole amico a quattro zampe”

ascolta articolo

Un cane addestrato a lasciare buste della spazzatura in una piccola area trasformata in discarica abusiva. Questa è l’ultima trovata di un cittadino catanese per buttare illegalmente rifiuti eludendo la videosorveglianza. L’animale, infatti, è stato ripreso dalla telecamera piazzata dall’amministrazione comunale mentre percorreva via Pulacara nel rione San Giorgio di Catania.

Comune di Catania: “L'ingegno non può mai diventare un alibi per l'inciviltà”

Le telecamere hanno ripreso la stessa scena per due giorni di fila: un cane che porta in bocca un sacchetto di rifiuti prima di depositarlo sul ciglio della strada. A riportare la storia lo stesso Comune di Catania che, pubblicando un post sui social, scrive: “Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio, nei quali si vede un cane depositare un sacchetto di rifiuti sulla strada. Una scena che lascia poco spazio ai dubbi: l'animale sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in modo irregolare”. Un comportamento, tiene a sottolineare l’amministrazione, tanto furbo quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando l'inconsapevole amico a quattro zampe.

Cronaca: Ultime notizie

Addestra cane a lasciare rifiuti in strada per eludere le telecamere

Cronaca

Queste le immagini riprese dalle telecamere, piazzate dall’amministrazione comunale di Catania in...

Sea Watch, Piantedosi: "Impugneremo la sentenza"

Cronaca

Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a seguito della decisione del...

Saluti romani commemorazione Acca Larentia, prosciolti gli indagati

Cronaca

Il giudice di Roma ha chiuso il procedimento a carico dei 29 militanti, quasi tutti legati a...

Donna decapitata a Scandicci, arrestato clochard e sequestrato machete

Cronaca

L'uomo, già noto per precedenti legati alla droga, viveva abusivamente nel casolare dove è stato...

Servizi streaming pirata, oltre 100 clienti multati dalla Gdf

Cronaca

Un’operazione congiunta della Procura di Bologna e della Guardia di Finanza ha scoperto un...

Cronaca: i più letti