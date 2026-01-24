I corpi dei due coniugi, genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie, sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Si ipotizza un suicidio
Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato
del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara, vicino a Roma. Secondo quanto appreso da Ansa, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio.
Secondo quanto si apprende, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta impiccati. La donna era assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara e si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l'arresto del figlio.
La confessione del marito
Negli scorsi giorni, Claudio Carlomagno ha ammesso davanti al gip di Civitavecchia di avere ucciso la moglie ad Anguillara. Nei suoi confronti i pm contestano femminicidio e occultamento di cadavere. Il fermo è stato convalidato. L'uomo ha affermato di aver commesso il delitto durante una lite sull'affidamento del figlio e avrebbe anche affermato di aver scavato la buca dove ha sotterrato il corpo la mattina del 9 gennaio e di aver distrutto il cellulare della donna nelle ore successive. Secondo l’autopsia la 41enne, scomparsa l’8 gennaio e ritrovata senza vita il 18, è stata uccisa con 23 coltellate.
