Il maltempo continua a colpire parte dell’Italia: Sardegna, Sicilia e Calabria sono nell'occhio del ciclone Harry, una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120/km all'ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste. La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa nelle tre Regioni in vigore ieri e oggi. Attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore. I sindaci dei Comuni capoluogo, da Cagliari a Olbia, da Palermo a Catania, da Catanzaro a Reggio Calabria, ma anche in diverse province delle tre Regioni, hanno deciso in via precauzionale la chiusura di scuole, università, uffici pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. Annullati anche gli appuntamenti istituzionali (LE PREVISIONI).

Il maltempo in Sardegna Difficoltà nei collegamenti marittimi: in Sardegna stop alle navi per la penisola a Cagliari e Olbia e ai traghetti per la Corsica, chiuso inoltre l'accesso all'isola di Caprera. In Sicilia bloccati i traghetti per le Eolie. In Sardegna l'ondata severa di maltempo è stata definita dagli esperti "un fenomeno mai osservato negli ultimi tempi, soprattutto nella costa sud orientale". "Il monitoraggio è continuo, il coordinamento è costante e tutte le strutture operative sono pienamente al lavoro”, ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. E proprio in Sardegna, ieri sera, 19 gennaio, sono stati ritrovati, in buone condizioni di salute, due pastori che dalla mattina non davano più notizie a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Approfondimento Maltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna