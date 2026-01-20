Il maltempo continua a interessare il Sud della nostra Penisola. Le precipitazioni e i venti particolarmente forti caratterizzeranno le prossime ore in Sicilia. Sulle province di Catania e Messina è allerta rossa, Palermo passa in zona arancione. Ecco le disposizioni per le prossime ore

La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la Sicilia, annunciando il persistere di forti venti e maltempo a causa del passaggio del ciclone Harry, che resta nella sua fase più acuta. Le conseguenze? Continuano le mareggiate, raffiche di vento e violenti temporali sul settore orientale dell’Isola: tra le aree con più danni e a rischio maggiore le isole minori e i territori della fascia ionica.

Il dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico per la giornata di mercoledì 21 gennaio. Permane l'allerta rossa su Catania mentre nel resto dell'isola le condizioni dovrebbero migliorare: è prevista allerta gialla sulle province di Palermo, Messina e Agrigento, arancione nel resto della Sicilia.