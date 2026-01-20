Il maltempo continua a interessare il Sud della nostra Penisola. Le precipitazioni e i venti particolarmente forti caratterizzeranno le prossime ore in Sicilia. Sulle province di Catania e Messina è allerta rossa, Palermo passa in zona arancione. Ecco le disposizioni per le prossime ore
La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la Sicilia, annunciando il persistere di forti venti e maltempo a causa del passaggio del ciclone Harry, che resta nella sua fase più acuta. Le conseguenze? Continuano le mareggiate, raffiche di vento e violenti temporali sul settore orientale dell’Isola: tra le aree con più danni e a rischio maggiore le isole minori e i territori della fascia ionica.
Il dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia ha diramato il nuovo bollettino per il rischio meteo-idrogeologico per la giornata di mercoledì 21 gennaio. Permane l'allerta rossa su Catania mentre nel resto dell'isola le condizioni dovrebbero migliorare: è prevista allerta gialla sulle province di Palermo, Messina e Agrigento, arancione nel resto della Sicilia.
Il bollettino meteo
"Dalla serata di martedì, e per le successive 6-12 ore - si legge nel bollettino - si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate". A causa dell’allerta meteo, anche per il 21 gennaio alcuni Comuni – tra cui quello di Catania - hanno comunicato che le scuole, gli edifici pubblici, così come altre aree a rischio, rimarranno chiusi.