Tra venerdì 23 e sabato 24, sempre secondo le previsioni de iLMeteo.it, le nevicate potrebbero interessare il Piemonte (da Torino a Biella e da Vercelli a Novara), la Lombardia (si parla di fiocchi su Varese, Bergamo, Pavia e Milano, anche se per il capoluogo ci si attende che si alternino a pioggia mista), la Liguria nelle sue aree interne e l’Emilia occidentale, a partire da Piacenza. Si dovrebbe quindi configurare una situazione che, a causa del riscaldamento globale, si è fatta sempre più eccezionale, sempre se “i modelli confermeranno la resistenza” del cuscino freddo, dice Gussoni. In tal caso arriveranno “accumuli abbondanti soprattutto sui settori alpini e prealpini”, insieme a “scenari suggestivi anche in città”.