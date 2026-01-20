Previsioni meteo, torna la neve anche in bassa quota sulla Pianura Padana. Ecco quandoCronaca
Introduzione
Torna la neve a quota bassa sull’Italia? Guardando alle ultime previsioni del meteo sembra di sì, a causa del passaggio di correnti artiche sui territori del Nord del Paese e del conseguente calo delle temperature in arrivo nelle prossime ore. Ecco su quali regioni potrebbe nevicare, anche in pianura e in città che “non vedono accumuli significativi da tempo”, come fa sapere iLMeteo.it (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni meteo, il “cuscino freddo” nella zona padana
Le zone a rischio neve sono soprattutto quelle dell’area padana, a causa di un fenomeno tipico di questo territorio nel periodo invernale, cioè il “cuscino freddo”, spiega il meteorologo Mattia Gussoni. Tutto dovrebbe iniziare mercoledì 21 gennaio, quando l’aria artica “si depositerà nei bassi strati della Pianura Padana”. Siccome si tratta di “aria densa e pesante”, tendenzialmente andrà a ristagnare al suolo, favorendo la formazione di “uno strato gelido con temperature che scenderanno ampiamente sotto lo zero durante la notte”.
Neve in arrivo venerdì 23 gennaio
La data da tenere d’occhio è però quella di venerdì 23 gennaio, giorno in cui l’atmosfera dovrebbe farsi più umida, per una perturbazione atlantica. Ecco quindi che le correnti più miti inizieranno a interagire con lo strato gelido dei giorni precedenti. “Le precipitazioni, attraversando lo strato freddo vicino al suolo, si manterranno in forma nevosa fino al piano”, continua Gussani.
Le città dove potrebbe nevicare tra il 23 e il 24 gennaio
Tra venerdì 23 e sabato 24, sempre secondo le previsioni de iLMeteo.it, le nevicate potrebbero interessare il Piemonte (da Torino a Biella e da Vercelli a Novara), la Lombardia (si parla di fiocchi su Varese, Bergamo, Pavia e Milano, anche se per il capoluogo ci si attende che si alternino a pioggia mista), la Liguria nelle sue aree interne e l’Emilia occidentale, a partire da Piacenza. Si dovrebbe quindi configurare una situazione che, a causa del riscaldamento globale, si è fatta sempre più eccezionale, sempre se “i modelli confermeranno la resistenza” del cuscino freddo, dice Gussoni. In tal caso arriveranno “accumuli abbondanti soprattutto sui settori alpini e prealpini”, insieme a “scenari suggestivi anche in città”.
Neve anche domenica 25 gennaio
Ci si aspetta comunque ancora neve, sempre a quote molto basse, anche per la giornata di domenica 25 gennaio, su Piemonte, alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito di un secondo impulso di freddo. Lungo l’Appennino, sui rilievi centrali e insulari, possibili nevicate dai 1.000-1.100 metri in su.
Le previsioni meteo dal 21 al 23 gennaio
Facendo un riepilogo, ecco in sintesi le previsioni per la settimana, a partire da mercoledì 21 gennaio.
- 21 GENNAIO - Al Nord giornata di tempo stabile grazie all'alta pressione, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Gelate diffuse ovunque. Al Centro schiarite su Toscana e Umbria, cielo più coperto altrove con qualche pioggia sparsa sui settori adriatici. Mari mossi. Al Sud giornata con condizioni di maltempo su gran parte delle regioni, molto forte sulla Calabria ionica settentrionale (è infatti allerta rossa in alcune zone della regione, così come in Sicilia e in Sardegna). Venti di Scirocco.
- 22 GENNAIO - Al Nord un cielo molto nuvoloso o localmente coperto a livello locale, anche se non sono previste precipitazioni. Al Centro tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso dappertutto. Calo termico notturno. Al Sud cielo sarà molto nuvoloso e ci saranno alcune precipitazioni solo sulle coste tirreniche meridionali e in Sardegna.
- 23 GENNAIO - Al Nord la giornata si apre già all’insegna del maltempo, con precipitazioni da ovest verso est. Oltre alla pioggia, nevicherà in pianura sulle regioni occidentali. Al Centro previsto un peggioramento sui settori tirrenici e in Umbria dove ci saranno piogge via via più moderate. Neve a partire dai 1400 metri, nubi irregolari altrove. Al Sud tempo più instabile e piovoso sulla Campania, localmente sulla bassa Sicilia e in Sardegna. Cielo molto nuvoloso altrove.
Le previsioni meteo per il weekend
Quadro simile per il weekend.
- 24 GENNAIO - Sabato scende ancora la neve: modesta sulle Dolomiti, diffusa sui rilievi friulani, possibile in bassa quota intorno alla Pianura padana. Piove invece in Campania, sul Gargano pugliese e sulla Sardegna. Verso sera ecco che peggiorano le condizioni sul basso Piemonte e sulla Liguria: neve in pianura al Nordovest.
- 25 GENNAIO - La domenica si aprirà con una mattinata nevosa su tutto l'arco alpino e con un tempo instabile sulle Tirreniche e sulle Isole Maggiori, piogge e nevicate sugli Appennini sopra gli 800 metri al Centro e i 1200 metri al Sud.
