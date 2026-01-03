Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Addio a Brigitte Bardot. L’icona del cinema, scomparsa all’età di 91 anni, aveva scelto Saint-Tropez come rifugio negli ultimi anni, rendendo la località il cuore della sua vita personale e pubblica.

Scricchiola la pace tra Russia e Ucraina (DIRETTA), dopo la recente accusa di Mosca a Kiev. I russi "non hanno ancora fornito prove plausibili", ha denunciato Volodymyr Zelensky con il sostegno dell'Eliseo, che ha parlato di "atto di sfida all'agenda della pace".

Atmosfera calda anche a Taiwan dopo le dichiarazioni di un politico internazionale, che ha detto: "Le recenti esercitazioni militari condotte dall'esercito cinese sono azioni che esacerbano le tensioni nello Stretto di Taiwan. Il nostro governo ha sempre sostenuto di voler risolvere pacificamente la questione di Taiwan attraverso il dialogo".

Mentre Chico Forti ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili, la Corte suprema locale ha respinto la richiesta dell'ex presidente Jair Bolsonaro di convertire in arresti domiciliari la detenzione per accuse di "tentato golpe".

A Los Angeles l’FBI ha messo sotto sequestro una delle più imponenti collezioni private di motociclette mai viste: non meno di 50 moto da Gran premio e altre da corsa per un valore di circa 34 milioni di euro, collegate all'ex atleta olimpionico Ryan James Wedding.

Una curiosità. La rivista economica Forbes ha inserito una pop star della musica nella classifica delle persone più ricche in assoluto.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24