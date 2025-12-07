Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre per Sant’Ambrogio e Immacolata

Supermercati, ecco quelli aperti 7 e 8 dicembre per Sant’Ambrogio (a Milano) e ImmacolataCronaca
Introduzione
Lunedì 8 dicembre in tutta Italia è un giorno festivo perché si celebra il dogma dell'Immacolata Concezione. A Milano è un giorno particolare anche domenica 7 dicembre: è dedicato a Sant’Ambrogio, il patrono della città. Ecco i supermercati che restano aperti in questi due giorni e gli orari che seguono
Quello che devi sapere
I supermercati
Quali supermercati si possono trovare aperti lunedì 8 dicembre, quando in Italia è un giorno festivo perché si celebra l’Immacolata? È una domanda che si pongono diversi consumatori, alle prese con la spesa. A Milano è festa anche il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio: i supermercati in città sono aperti? La prima cosa da sapere è che sì, in questi due giorni il servizio è garantito nella maggior parte dei punti vendita. Tuttavia, è possibile che i negozi non seguano la solita fascia oraria ma siano aperti con orario ridotto. I supermercati dovrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che si concedano la chiusura.
Possibili orari ridotti
Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena - su apertura e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che c’interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.
Carrefour
I supermercati della catena Carrefour dovrebbero essere aperti e con orario regolare sia il 7 sia l’8 dicembre. In base al tipo di punto vendita – iper, market, express – gli orari variano: l’apertura è tra le 7 e le 8, la chiusura tra le 20 e le 21. Come detto, meglio verificare i dettagli del punto vendita che c’interessa, anche perché potrebbero esserci delle variazioni a livello locale.
Esselunga
Sia il 7 sia l’8 dicembre, i punti vendita dell’Esselunga dovrebbero rimanere aperti con orario continuato dalle 8 alle 20. Tuttavia, come detto, è meglio verificare sul sito i dettagli dello store che c’interessa.
Coop
Anche Coop e Ipercoop rimangono aperti in questi due giorni: indicativamente, la fascia d’apertura è dalle 9 alle 20.30. "Lunedì 8 dicembre i nostri negozi saranno aperti, con possibili variazioni di orario. Verifica qui, selezionando il tuo punto vendita di fiducia", spiega un comunicato.
Conad
Il 7 e l’8 dicembre dovrebbero rimanere aperti anche i punti vendita Conad: alcuni con orario continuato, altri per mezza giornata. Quindi dalle 8 alle 13 dovrebbero essere tutti aperti, mentre solo alcuni prolungheranno l’apertura anche nel pomeriggio. Meglio consultare i dettagli sul sito ufficiale.
Lidl
I punti vendita delle Lidl dovrebbero rimanere aperti, e con il solito orario, sia il 7 sia l’8 dicembre. Indicativamente l’apertura è alle 8 e la chiusura tra le 21 e le 21.30. Meglio, prima di andare a fare la spesa, consultare i dettagli sul sito.
Il Gigante
Anche i punti vendita de Il Gigante dovrebbero essere aperti regolarmente in questi due giorni: gli orari si possono verificare sul sito.
Eurospin
I punti vendita dell’Eurospin dovrebbero rimanere aperti, indicativamente dalle 8 alle 20. Meglio consultare i dettagli sul sito.
MD
Dovrebbero essere aperti anche i punti vendita dell’Md, ma in alcuni casi seguiranno orari diversi rispetto al solito 8-20. Meglio consultare sul sito l’orario del punto vendita che c’interessa.
Pam
I supermercati Pam, in generale, dovrebbero essere aperti sia il 7 sia l’8 dicembre con orario continuato. Tuttavia, alcuni negozi rimarranno chiusi il giorno dell’Immacolata. Come sempre, meglio verificare.
Aldi
In linea generale i supermercati Aldi saranno regolarmente aperti dalle 9 alle 21. Qui i dettagli dei negozi.
Famila
Alcuni supermercati Famila garantiscono aperture straordinarie l’8 dicembre, meglio controllare i dettagli del negozio che c’interessa sul sito.
Penny Market
I supermercati Penny Market dovrebbero essere regolarmente aperti (qui i dettagli).
Crai
I punti vendita Crai possono subire dei cambiamenti di orario: alcuni saranno aperti dalle 8 alle 21, altri saranno operativi mezza giornata, altri resteranno chiusi. È bene, quindi, consultare il sito.
Bennet
A parte alcune eccezioni che si possono trovare sul sito del supermercato, i punti vendita Bennet dovrebbero essere aperti dalle 8.30 alle 20.
