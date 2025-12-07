Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre per Sant’Ambrogio e Immacolata

Quali supermercati si possono trovare aperti lunedì 8 dicembre, quando in Italia è un giorno festivo perché si celebra l’Immacolata? È una domanda che si pongono diversi consumatori, alle prese con la spesa. A Milano è festa anche il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio: i supermercati in città sono aperti? La prima cosa da sapere è che sì, in questi due giorni il servizio è garantito nella maggior parte dei punti vendita. Tuttavia, è possibile che i negozi non seguano la solita fascia oraria ma siano aperti con orario ridotto. I supermercati dovrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che si concedano la chiusura.

