Sciopero 28 novembre 2025, dai treni alla scuola: i settori a rischio

Nuovo sciopero generale venerdì 28 novembre: i sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e altri servizi pubblici. Come sempre, i servizi essenziali saranno garantiti nelle fasce di garanzia nel corso delle 24 ore che vanno dalle ore 21 del 27 novembre alle ore 21 del 28 novembre. Le motivazioni sono da ricercare nella Manovra economica 2026, contestata dalle firme sindacali CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT che si oppongono all’aumento delle spese militari a discapito di servizi pubblici essenziali. "Venerdì 28 novembre dalle ore 11 tutte e tutti a Montecitorio. Nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell'anno, le lavoratrici e i lavoratori in sciopero votano e approvano la Finanziaria del popolo", ha scritto in una nota Usb.

Trasporti Dalle ore 21 di stasera e fino alle 21 di domani previsti disagi per tutti coloro che si metteranno in viaggio. Alla mobilitazione hanno aderito i lavoratori delle compagnie ferrovarie, come Trenitalia, Italo e Trenord: le compagnie hanno fatto sapere che le fasce orarie garantite saranno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 di venerdì 28 dicembre. Le compagnie hanno inoltre reso note le tratte garantite, tra cui non mancano anche quelle a lunga percorrenza. Previsti disagi anche per coloro che utilizzeranno i mezzi pubblici. Nella Capitale, il servizio gestito da Atac sarà operativo solo nelle fasce protette del mattino (6:00–8:29) e del primo pomeriggio (17:00–19:59); al di fuori di questi orari, i convogli e gli autobus potrebbero fermarsi tra le 8:30 e le 17:00 e poi di nuovo dalle 20:00 fino al termine delle corse, compresi i collegamenti affidati a società esterne. Disagi possibili anche a Napoli, dove l’azienda ANM manterrà la circolazione esclusivamente negli stessi intervalli di garanzia. A Torino la rete di GTT promette il funzionamento dei collegamenti indispensabili, mentre a Bologna la società TPer assicurerà i servizi minimi. A Genova, AMT garantirà le fasce tutelate; a Venezia, invece, ACTV manterrà in funzione le linee considerate essenziali. Si fermeranno poi anche i lavoratori del settore aereo. Per quanto riguarda la fascia di garanzia, in questo caso si applicano le regole di Enac e della Commissione di garanzia: restano in servizio quindi i voli programmati tra le 7 e le 10 e quelli tra le 18 e le 21, oltre ai collegamenti con le isole, ai voli in continuità territoriale, ai voli intercontinentali e ai collegamenti di pubblica utilità. A scioperare saranno anche i lavoratori delle autostrade, che si fermeranno dalle ore 22 del 27 novembre alle ore 22 del 28 novembre. Leggi anche Sciopero generale 28 novembre, orari e servizi garantiti dei treni

Sciopero delle scuole A fermarsi il 28 novembre per l'intera giornata saranno anche i docenti e il personale scolastico. La mobilitazione potrebbe quindi provocare chiusure parziali degli istituti o sospensioni delle lezioni. Lo stop deciso da Unicobas è dovuto alle scarse risorse destinate alle scuole italiane. La richiesta dei sindacati e dei lavoratori è quella di ricevere fondi per poter investire nelle strutture scolastiche ma anche per i contratti dei docenti e del personale Ata. Contestate anche le Prove Invalsi, l’obbligo dei Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) e il mancato riconoscimento dell’anzianità degli Ata ex Enti Locali. Sanità e altri servizi Trasporti e scuole non saranno gli unici a scioperare. Venerdì 28 novembre si fermeranno infatti anche altri servizi pubblici come i vigili del fuoco per i quali è previsto uno sciopero di 4 ore (dalle 9 alle 13) con garanzia degli interventi di emergenza. Stop anche nella sanità, dove si prevedono ore di astensione dei dottori e del personale medico dal turno montante della notte del 27 novembre all’ultimo turno smontante del 28, con esclusione delle prestazioni urgenti e indifferibili. Leggi anche Sciopero 28 novembre, a Genova attesi al corteo Thunberg e Varoufakis