Sciopero generale 28 novembre, orari e servizi garantiti dei treni

Introduzione
Venerdì 28 novembre è in programma un nuovo sciopero generale. I sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà trasporti, scuola, sanità e altri servizi. Coinvolti anche i treni: lo sciopero di 24 ore sarà dalle ore 21 del 27 novembre alle ore 21 del 28 novembre. Previste alcune fasce di garanzia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fronte ferroviario
Quello che devi sapere
Le ragioni dello sciopero generale
Le motivazioni dello sciopero sono legate alla Manovra 2026, contestata dalle firme sindacali CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT che si oppongono all’aumento delle spese militari a discapito di servizi pubblici essenziali. Contestati anche il sottofinanziamento della sanità, della scuola e dei trasporti e la mancanza di iniziative per ridurre il lavoro precario e aumentare i salari.
Trenitalia
Come viene riportato sul sito di Trenitalia "dalle ore 21:00 di giovedì 27 alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord". Interessato anche il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
I treni garantiti da Trenitalia
Sul fronte nazionale, le tratte garantite nelle fasce di garanzia, che vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, coprono i principali assi del Paese. Da Milano Centrale restano operativi numerosi treni verso Napoli, Salerno, Lecce, Reggio Calabria, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Udine e Ventimiglia, oltre a collegamenti diretti con il Sud tramite Intercity Notte. Da Roma Termini sono assicurati i treni per Reggio Calabria, Lecce, Siracusa, Palermo, Trieste, Ancona e Ventimiglia, oltre ai collegamenti con Milano e Torino, essenziali in caso di interruzioni del servizio ordinario. Torino Porta Nuova mantiene attivi i collegamenti garantiti con Napoli, Salerno, Taranto, Lecce e Reggio Calabria, mentre Venezia Santa Lucia continua ad avere treni verso Napoli, Milano e Torino, oltre ai collegamenti internazionali. Infine, sono garantiti anche collegamenti fondamentali per la Sicilia, con treni tra Palermo, Messina, Siracusa e il continente via Roma e Milano. Tra i servizi internazionali risultano garantiti i collegamenti Milano–Zurigo, Milano–Basilea, Venezia–Zurigo, Venezia–Ginevra e i treni Roma/La Spezia–Vienna, fondamentali per mantenere attive le reti transfrontaliere. Si può consultare la lista completa a questo link.
Come funziona il rimborso Trenitalia
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio hanno facoltà di chiedere il rimborso: possono farlo a partire dalla dichiarazione di sciopero. Da tenere d'occhio però l'ultimo momento utile per inviare richiesta, e cioè:
- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
- fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.
In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.
Trenord
Per quanto riguarda Trenord, è la stessa azienda a ricordare che lo sciopero "potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza". Tenendo salve le fasce garantite, si specifica che "giovedì 27 novembre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00".
Quali sono i treni garantiti da Trenord
Le principali tratte garantite da Trenord, sempre dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, includono collegamenti tra Milano e città come Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Varese, Lecco, Como, Novara, e Piacenza. Sono garantiti anche i collegamenti tra Milano e località come Lodi, Saronno e Tortona/Alessandria. Altre tratte regionali includono Domodossola-Arona-Milano, Luino-Gallarate-Milano, Porto Ceresio-Varese-Milano e Bergamo-Treviglio. Sono presenti collegamenti tra Brescia e Cremona, Parma, e Bergamo, oltre alla linea Brescia-Iseo-Edolo. Si può consultare la lista completa a questo link.
I collegamenti Trenord con l'aeroporto di Milano Malpensa
Sempre Trenord scrive che, in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale verso lo scalo di Milano-Malpensa, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:
- Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto al posto del Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)
- Stabio e Malpensa Aeroporto al posto del collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.
I treni garantiti da Italo
Allo sciopero parteciperanno anche i lavoratori di Italo: sul sito vengono resi noti i treni garantiti nel corso delle 24 ore di mobilitazione. Fra questi alcuni collegamenti Torino Porta Nuova–Reggio Calabria (es. 8143 e 8158), Torino–Napoli (9955, 9959, 9946), Torino–Bari (9939) e Torino–Salerno (9971). Da Milano Centrale sono assicurati numerosi collegamenti fondamentali verso Roma Termini (es. 9961, 9997), Napoli (9995, 9987), Udine (8993), Venezia (8997, 8995) e Reggio Calabria (8111). Da Roma Termini risultano garantiti i collegamenti con Milano (9966, 9997), Bolzano (8966), Venezia (8924, 8906) e Reggio Calabria (8192). Sul versante meridionale sono garantiti treni strategici come Napoli–Torino (9908, 9940, 9994), Napoli–Udine (8920) e Salerno–Milano (9962, 9950). Sono inoltre mantenuti i collegamenti Reggio Calabria–Roma (8192), Brescia–Roma (8954, 8951, 8959) e vari servizi Venezia–Napoli e Venezia–Milano. Tutti i collegamenti sono disponibili a questo link.
