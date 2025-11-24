Sciopero generale 28 novembre, orari e servizi garantiti dei treni

Sul fronte nazionale, le tratte garantite nelle fasce di garanzia, che vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, coprono i principali assi del Paese. Da Milano Centrale restano operativi numerosi treni verso Napoli, Salerno, Lecce, Reggio Calabria, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Udine e Ventimiglia, oltre a collegamenti diretti con il Sud tramite Intercity Notte. Da Roma Termini sono assicurati i treni per Reggio Calabria, Lecce, Siracusa, Palermo, Trieste, Ancona e Ventimiglia, oltre ai collegamenti con Milano e Torino, essenziali in caso di interruzioni del servizio ordinario. Torino Porta Nuova mantiene attivi i collegamenti garantiti con Napoli, Salerno, Taranto, Lecce e Reggio Calabria, mentre Venezia Santa Lucia continua ad avere treni verso Napoli, Milano e Torino, oltre ai collegamenti internazionali. Infine, sono garantiti anche collegamenti fondamentali per la Sicilia, con treni tra Palermo, Messina, Siracusa e il continente via Roma e Milano. Tra i servizi internazionali risultano garantiti i collegamenti Milano–Zurigo, Milano–Basilea, Venezia–Zurigo, Venezia–Ginevra e i treni Roma/La Spezia–Vienna, fondamentali per mantenere attive le reti transfrontaliere. Si può consultare la lista completa a questo link.