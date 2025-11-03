Fs, Donnarumma: "Valutiamo ingresso in mercato tedesco alta velocità"

Lo ha riferito l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato nel corso di un’intervista al quotidiano tedesco " Handelsblatt ". "Abbiamo preso contatto con i gestori delle infrastrutture e con le autorità competenti, come avviene in questi casi", ha aggiunto l'ad. L'ipotesi, è emerso, è che la compagnia entri nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza in Germania con 50 treni ad Alta Velocità

"Stiamo pensando di ampliare la nostra attività in Germania al settore redditizio dei treni ad alta velocità". E' quanto affermato dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, nel corso di un’intervista al quotidiano tedesco " Handelsblatt ". "Abbiamo preso contatto con i gestori delle infrastrutture e con le autorità competenti, come avviene in questi casi", ha aggiunto l'ad. L'ipotesi, è emerso, è che la compagnia entri nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza in Germania con 50 treni ad Alta Velocità.

La cooperazione con la Germania

Donnarumma ha anche sottolineato la cooperazione positiva sin qui intrapresa con i colleghi tedeschi: "Collaboriamo molto bene con Deutsche Bahn, siamo insieme ai tavoli europei su regolamentazione e tecnologia", ha detto. l'ad di Ferrovie.

La presenza in altri Paesi

L'azienda di trasporti, considerando l'estero, è attiva anche in Spagna e in Francia, ma non solo. "Già oggi colleghiamo il Nord Italia con Svizzera, Germania, Austria e Francia. È una base ideale per la nostra espansione europea", ha proseguito Donnarumma. In Spagna, ad esempio, Fs è presente tramite il consorzio "Iryo", con 20 Frecciarossa 1000 che effettuano 65 collegamenti giornalieri tra undici città. Il servizio era iniziato nel novembre 2022 e ha permesso di trasportare oltre 17,5 milioni di passeggeri, raggiungendo una quota di mercato del 25%. In Francia, invece, FS opera come Trenitalia France, in concorrenza con Sncf sin dal dicembre 2021. Nei primi anni di servizio, circa tre milioni di passeggeri hanno utilizzato i suoi servizi. Nel Regno Unito, ancora, Fs sta lasciando il mercato a causa della rinazionalizzazione del sistema ferroviario, e proprio di recente ha perso una gara d’appalto che le avrebbe permesso di competere con Eurostar nel Tunnel della Manica sulla tratta Londra–Parigi. L'azienda, però, cercherà vie alternative per portare il Frecciarossa 1000 sull’isola entro il 2029.

Una rete ferroviaria comune

Un altro progetto che a sta a cuore a Ferrovie riguarda la creazione di una rete ad alta velocità comune tra le metropoli europee. "In Italia la chiamiamo, per scherzo, la metropolitana europea", ha raccontato ancora Donnarumma, spiegando perché Fs potrebbe esserne un attore centrale. "Se entreremo anche nel mercato tedesco dell'alta velocità, potremmo proporci come leader nella realizzazione di un simile progetto". L'ad considera questa come un'iniziativa realmente europea, con un treno che sia tale anche nel nome e nel marchio. "Potrebbe essere finanziato con fondi europei e realizzato grazie all'impegno, alla tecnologia e alle competenze di diverse aziende europee", ha concluso.