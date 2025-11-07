Tav Ue, rete treni da 345 mld entro il 2040. Roma-Monaco in 6 ore

Passando alle zone centrali, il viaggio da Berlino a Vienna via Praga passerebbe da più di otto a quattro ore e 30 minuti, andando quasi a dimezzarsi. Nell'Europa sud-orientale, tra Sofia e Atene ci vorrebbero sei ore invece delle 13 attuali, mentre Budapest sarà collegata a Bucarest in sei ore e 15 minuti invece che in 15, come adesso. Nel sud-ovest, i tempi di percorrenza tra Madrid e Lisbona saranno ridotti da nove a circa tre ore e quelli tra Madrid e Parigi da nove ore e 50 minuti a sei ore. Stesso tempo di percorrenza, al sud, per viaggiare da Monaco a Roma.

