A Salerno la prima edizione di Educational Goal Festival

Si terrà domani 26 novembre a Salerno l’evento clou di Educational Goal Festival (EGF), il primo appuntamento nazionale sull’educazione alla sostenibilità patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'evento si svolgerà nel Palazzo Comunale dalle 9.30 alle 18.30. Il Festival aperto ieri a Roma da un ampio confronto tra esponenti delle istituzioni, dell’istruzione, delle ong e delle imprese, proseguirà fino al 29 novembre in 50 località italiane, dove scuole, comuni, associazioni hanno aderito all’iniziativa organizzando laboratori, spettacoli, dibattiti.