Le sfide dell'architettura, tra tecnologia e sostenibilità

Qual è l'impatto delle città sull'ambiente? E come può l'architettura affrontare le grandi sfide del presente, come il cambiamento climatico? L'edizione 2025 della Triennale di Architettura di Lisbona accende i riflettori sui problemi del nostro tempo, dall'inquinamento alla deforestazione, attraverso tre percorsi espositivi: Fluxes, Spectres e Lighter spingono il pubblico a porsi domande, a riflettere, a trovare soluzioni. L'obiettivo è uno: denunciare gli effetti distruttivi delle attività umane sul pianeta