Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Le sfide dell'architettura, tra tecnologia e sostenibilità

Silvia Donnini

©Getty

Qual è l'impatto delle città sull'ambiente? E come può l'architettura affrontare le grandi sfide del presente, come il cambiamento climatico? L'edizione 2025 della Triennale di Architettura di Lisbona accende i riflettori sui problemi del nostro tempo, dall'inquinamento alla deforestazione, attraverso tre percorsi espositivi: Fluxes, Spectres e Lighter spingono il pubblico a porsi domande, a riflettere, a trovare soluzioni. L'obiettivo è uno: denunciare gli effetti distruttivi delle attività umane sul pianeta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ