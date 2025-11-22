Offerte Black Friday
Ambiente

Un’Italia meno sostenibile: più auto e rifiuti, meno spazi ai pedoni

Roberta Cavaglià
©Getty

Trento, Mantova e Bergamo guidano il rapporto di Legambiente che misura le performance ambientali di 106 capoluoghi di provincia. Lo smog resta un’emergenza e crescono spazzatura non riciclata e veicoli in circolazione. Meno  aree per chi va a piedi o pedala

