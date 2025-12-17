Morte sulle ciclabili a Milano, doppia assoluzione assessore Granelli

Offerte Sky
Morte sulle ciclabili a Milano, doppia assoluzione per l'assessore Granelli

Cronaca
©Ansa

L'assessore è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale. Era finito a processo per presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili per due morti in incidenti stradali avvenuti nel 2023

E' stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di omicidio stradale, in due processi in abbreviato davanti al gup Alberto Carboni a Milano, Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune imputato in qualità di ex assessore comunale alla Mobilità in relazione a presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili per due morti in incidenti stradali.

Due processi  per omicidio stradale per irregolarità sui tracciati

Si tratta del caso del 20 aprile 2023 di Cristina Scozia, 39enne che era in bici tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, vicino al Palazzo di Giustizia, travolta e uccisa da una betoniera, e di quello di Veronica D'Incà, 38 anni, in bicicletta su una ciclabile in viale Brianza, zona piazzale Loreto, investita da un camion il primo febbraio 2023. Nei due processi sono stati assolti anche dei dirigenti comunali imputati. 

