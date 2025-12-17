Offerte Sky
Venezia, foca monaca avvistata in laguna dopo il delfino Mimmo

Cronaca

Il video dell'avvistamento è stato girato al tramonto, nei pressi della Bocca di Porto del Lido. Un esemplare simile era stato visto una decina di giorni fa davanti alla spiaggia di Ravenna

ascolta articolo

Dopo il delfino "Mimmo", o "Nane" come è stato ribattezzato, nella Laguna di Venezia ha fatto la sua comparsa domenica scorsa un esemplare di foca monaca. Il video dell'avvistamento è stato pubblicato nel gruppo Facebook "Pesca in laguna e mare", al tramonto, nei pressi della Bocca di Porto del Lido.  Un esemplare simile era stato visto una decina di giorni fa davanti alla spiaggia di Ravenna.  Secondo Mauro Bon esperto del Museo di Storia Naturale "Giancarlo Ligabue" di Venezia, "è probabile che quell'esemplare sia arrivato fino alle nostre acque per esplorare nuove zone, forse perché spinto dalla ricerca di cibo, visto che le nostre coste sono più ricche dei pesci dei quali si nutrono. Non è nemmeno escluso che arrivi dalle coste della Croazia dove sono presenti dei nuclei numerosi".

Avvistamenti aumentati negli ultimi anni

Altre segnalazioni, sempre nel Lido, ma anche nelle acque di Chioggia, sono avvenute tra il 2016 e il 2018. "In tutto l'Adriatico negli ultimi anni" - ha proseguito Bon - "stiamo assistendo a un leggero incremento della specie, nonostante permanga il rischio estinzione. Nel 2020, in Puglia, era stata accertata la presenza di un giovane esemplare, circostanza che fa pensare che in quell'area sia avvenuta la riproduzione".

