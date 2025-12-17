Pompei, morto il sindaco Carmine Lo Sapio: aveva 72 anni

È morto il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio: aveva 72 anni ed era malato da tempo. Ieri, in una nota, il primo cittadino del Comune vesuviano aveva annunciato l'intenzione di lasciare temporaneamente la guida del Comune alla vicesindaca a causa di "un momento delicato della propria vita". In città sono già apparsi i manifesti funebri che annunciano per il 18 dicembre, domani, alle ore 10, i funerali nel Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.

Messaggi di cordoglio da tutti gli schieramenti

Intanto, nella Casa Comunale, a partire dalle ore 14, è stata allestita la camera ardente. L'intera comunità di Pompei si è stretta intorno alla famiglia. Messaggi di cordoglio stanno arrivando da tutti gli schieramenti politici e dalle istituzioni con le quali Lo Sapio era in stretto contatto.