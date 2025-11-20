Gruppo FS e Microsoft siglano accordo sull'intelligenza artificiale

Sulla base dell'accordo, il Gruppo FS metterà a disposizione di oltre 50mila dipendenti Microsoft 365 Copilot, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. La partnership combina visione industriale e leadership tecnologica stabilendo un nuovo standard per il futuro dei trasporti ascolta articolo

FS Italiane e Microsoft hanno avviato una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale dell’operatore di mobilità in ottica AI, inaugurando una delle collaborazioni tecnologiche più ambiziose nel settore dei trasporti a livello europeo. Questa partnership posiziona FS Italiane come leader nell’ambito della digitalizzazione e della sostenibilità, in linea con il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo.

Microsoft 365 Copilot e formazione sull'AI Sfruttando le soluzioni di Intelligenza Artificiale di Microsoft e l'esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività. Sulla base dell'accordo, il Gruppo FS metterà a disposizione di oltre 50mila dipendenti Microsoft 365 Copilot, l'assistente di produttività basato sull'AI di Microsoft. L'accordo comprende inoltre programmi dedicati di formazione e potenziamento delle competenze, volti ad assicurare che l'AI diventi un supporto concreto al lavoro quotidiano e un catalizzatore per l'evoluzione culturale.

I benefici attesi dall'accordo Entrambi gli enti promotori si aspettano che l'accordo possa apportare un'efficienza operativa al Gruppo FS con uno snellimento dei processi aziendali e una riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. Tra gli obiettivi prefissati anche la valorizzazione delle persone come protagoniste del cambiamento - gli strumenti basati sull'AI permetteranno infatti ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore - e l'elaborazione di prodotti e servizi più personalizzati, efficienti e reattivi per l'ecosistema ferroviario.

Microsoft e Gruppo FS "La collaborazione con Microsoft rappresenta un ulteriore passo nella strategia di trasformazione del Gruppo FS", ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. "L'intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone. È anche un'occasione per far crescere i nostri dipendenti, accompagnandoli in un percorso di evoluzione professionale e culturale" ha concluso. Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business ha sottolineato l'importanza della collaborazione per accelerare la trasformazione lavorativa del settore: "Combinando la profonda esperienza industriale del Gruppo FS con le tecnologie avanguardistiche di Intelligenza Artificiale di Microsoft, contribuiremo a realizzare la loro visione per offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia".