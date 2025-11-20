Gruppo FS e Microsoft siglano accordo sull'intelligenza artificiale

Sulla base dell'accordo, il Gruppo FS metterà a disposizione di oltre 50mila dipendenti Microsoft 365 Copilot, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. La partnership combina visione industriale e leadership tecnologica stabilendo un nuovo standard per il futuro dei trasporti
FS Italiane e Microsoft hanno avviato una partnership strategica per accelerare la trasformazione digitale dell’operatore di mobilità in ottica AI, inaugurando una delle collaborazioni tecnologiche più ambiziose nel settore dei trasporti a livello europeo. Questa partnership posiziona FS Italiane come leader nell’ambito della digitalizzazione e della sostenibilità, in linea con il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo.
Microsoft 365 Copilot e formazione sull'AI
Sfruttando le soluzioni di Intelligenza Artificiale di Microsoft e l’esperienza industriale del Gruppo FS, la collaborazione pone le basi per un nuovo modello di adozione della tecnologia per modernizzare la mobilità e aumentare la competitività. Sulla base dell'accordo, il Gruppo FS metterà a disposizione di oltre 50mila dipendenti Microsoft 365 Copilot, l’assistente di produttività basato sull’AI di Microsoft. L’accordo comprende inoltre programmi dedicati di formazione e potenziamento delle competenze, volti ad assicurare che l'AI diventi un supporto concreto al lavoro quotidiano e un catalizzatore per l’evoluzione culturale.
I benefici attesi dall'accordo
Entrambi gli enti promotori si aspettano che l'accordo possa apportare un'efficienza operativa al Gruppo FS con uno snellimento dei processi aziendali e una riduzione del tempo dedicato alle attività ripetitive. Tra gli obiettivi prefissati anche la valorizzazione delle persone come protagoniste del cambiamento - gli strumenti basati sull'AI permetteranno infatti ai dipendenti di concentrarsi su attività a maggior valore - e l'elaborazione di prodotti e servizi più personalizzati, efficienti e reattivi per l’ecosistema ferroviario.
Microsoft e Gruppo FS
“La collaborazione con Microsoft rappresenta un ulteriore passo nella strategia di trasformazione del Gruppo FS”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. “L’intelligenza Artificiale ci permette di innovare i processi, valorizzare le competenze e contribuire a una mobilità sempre più attenta alle persone. È anche un’occasione per far crescere i nostri dipendenti, accompagnandoli in un percorso di evoluzione professionale e culturale” ha concluso. Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business ha sottolineato l'importanza della collaborazione per accelerare la trasformazione lavorativa del settore: “Combinando la profonda esperienza industriale del Gruppo FS con le tecnologie avanguardistiche di Intelligenza Artificiale di Microsoft, contribuiremo a realizzare la loro visione per offrire viaggi più intelligenti, sostenibili e personalizzati, fissando un nuovo standard per la mobilità moderna in Italia”.
Un accordo tra innovazione e sostenibilità
La partnership riflette l'impegno del Gruppo FS verso la digitalizzazione e la sostenibilità come fattori chiave dello sviluppo industriale. Integrando l'AI nei servizi ferroviari e di trasporto, FS Italiane e Microsoft mirano a ottimizzare i processi e semplificare le interazioni tra persone e tecnologia. Microsoft 365 Copilot sarà l'interfaccia per i dipendenti del Gruppo FS per accedere ad agenti AI che li aiuteranno a fornire servizi innovativi, migliorando la qualità della vita di milioni di utenti ogni giorno. Gli agenti aiuteranno il Gruppo FS ad avere un controllo più efficace sui propri servizi, in modo da poter garantire un servizio migliore a dipendenti e clienti ottimizzando le prestazioni complessive del sistema ferroviario.
