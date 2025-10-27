Microsoft 365 aumenta prezzo abbonamento con Copilot, come pagare meno

La causa è stata intentata presso la Corte federale contro Microsoft Australia e la sua società madre Microsoft Corp. "Sosterremo in tribunale che Microsoft ha deliberatamente omesso di fare riferimento ai piani 'Classic' nelle sue comunicazioni e ne ha nascosto l'esistenza finche' gli abbonati non hanno avviato la procedura di cancellazione, al fine di aumentare il numero di consumatori dei piani più costosi che includono Copilot", ha affermato il capo dell'agenzia di regolamentazione, Gina Cass-Gottlieb. "Le applicazioni Microsoft Office incluse negli abbonamenti 365 sono essenziali nella vita di molte persone e, poiché ci sono poche alternative all'offerta in bundle, annullare l'abbonamento è una decisione che molti non prenderebbero alla leggera", ha aggiunto.