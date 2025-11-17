Meteo, allerta gialla in 6 regioni. Due dispersi nel Goriziano

Le regioni a rischio sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. A Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, è crollata una palazzina di tre piani: una persona è stata trasportata in ospedale, mentre altre due sono ancora sotto le macerie

La settimana si apre con nuove allerte gialle per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Nella notte una frana di fango ha travolto un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando due dispersi. Dopo un fine settimana turbolento, migliora la situazione sul territorio ligure, ma le criticità non sono ancora finite: la città di Genova fa i conti con la fragilità del territorio. Intanto secondo le previsioni è in arrivo un peggioramento del meteo in tutto il Nord. Non si escludono eventi estremi, legati alle perturbazioni che arrivano con temperature ancora più alte rispetto alla media stagionale. A metà settimana è previsto invece un calo delle temperature un po' ovunque ( LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24 ).

Maltempo Friulia-Venezia Giulia, due dispersi nel Goriziano

In Friuli-Venzia Giulia, il maltempo ha colpito duramente l'area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più pesanti registrati a Cormons, dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore. Il fiume Judrio è tracimato, causando allagamenti diffusi. Per cercare le persone disperse sono al lavoro il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili e la squadra Usar (Urban search and rescue) giunta dal Veneto. La persona ferita, già recuperata, ha riportato una frattura a una gamba ed è stata trasferita all'ospedale di Udine.

Maltempo in Liguria, crolla muro a Genova

Conclusa l'allerta arancione e subentrata la gialla, durante la notte nel capoluogo ligure è crollato un muro in salita Dell'Orso, nel quartiere di Marassi. Interdetto un tratto di strada. Sul posto alcune squadre di vigili del fuoco per accertare che non fosse presente nessuno al momento del crollo. Presenti anche tecnici di Ireti per la possibile fuga di gas da una tubatura.