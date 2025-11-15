Maltempo, allerta arancione in Liguria: danni e allagamenti

Molti i danni, a Pegli, nel ponente cittadino, un muraglione è crollato. Nel primo pomeriggio poi una tromba d'aria ha provocato la caduta di alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra'. Molti gli interventi di la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale

Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando dall'alba la Liguria. A causa dell’insistenza delle piogge su Genova, si sono verificati allagamenti e danni: a Pegli, nel ponente cittadino, un muraglione è crollato in via Nicolosio da Recco, rovesciando in strada una gran quantità di terra, blocchi di cemento e materiale vario. Danneggiate alcune auto, ma non risultano feriti. Il crollo, che ha coinvolto vetture parcheggiate sul lato opposto della strada, ha causato - secondo quanto reso noto dal Comune - l'interruzione del servizio di distribuzione gas ed energia elettrica nella zona. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile ed Aster (azienda municipalizzata per le manutenzioni, ndr) per la messa in sicurezza della strada.

Nel primo pomeriggio poi una tromba d'aria ha provocato la caduta di alcuni container nell'area portuale a terra del porto Vte a Genova Pra'. Non risultano feriti. Danni anche a Sestri Ponente, con disagi anche in aeroporto: il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, l'azienda municipalizzata del Comune di Genova che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel frattempo è esondato in un punto il rio Fegino, in Valpolcevera, dove è scattata la fase operativa di allarme. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale.