Frana Friuli, chi era Quirin Kuhnert, morto per salvare la vicina

Il 32enne tedesco, amante del Friuli Venezia Giulia, si era trasferito nel borgo dove da qualche mese aveva aperto un locale di enogastronomia. Il 17 novembre un'alluvione ha causato una colata di fango che ha travolto alcune abitazioni: il giovane si era messo in salvo con la moglie ma è tornato dentro per avvisare del pericolo la vicina di casa 83enne

A Brazzano di Cormons (Gorizia), la scorsa notte, un'enorme colata di fango ha travolto una vecchia casa di tre piani e quella vicina. Dopo un’intera giornata di ricerche, nel tardo pomeriggio è stato trovato dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, che risultava disperso dopo essere stato travolto dalla frana che ha colpito la sua abitazione. Un’altra persona era stata messo in salvo e trasportata in ospedale con una frattura a una gamba mentre si continua a cercare l’altra dispersa, una donna anziana che, secondo una prima ricostruzione, Kuhnert stava cercando di salvare quando è stato investito dal fango.

La ricostruzione Secondo quanto si apprende, Quirin Kuhnert era già uscito dalla propria abitazione, assieme alla moglie, rimasta illesa, ma è risalito per andare ad avvisare Guerrina Skocaj, 83 anni, l'anziana della casa più esposta verso la collina che è franata. È stato sotterrato dalla colata di fango proprio mentre cercava di dare l'allarme e sollecitare l'evacuazione della donna.