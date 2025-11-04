Donna accoltellata a Milano, arrestato un 59enne: cosa sappiamo finora

Erano le 9 del mattino di lunedì 3 novembre quando, in piazza Gae Aulenti a Milano, un uomo - poi identificato come il 59enne Vicenzo Lanni - si è avvicinato a una donna di 43 anni, dipendente di Finlombarda, per poi colpirla con una coltellata dal basso verso l'alto. Un colpo improvviso e violento, alla schiena, proprio nel cuore del "distretto smart" di Milano, che manager e professionisti attraversano ogni giorno per recarsi al lavoro. Ferita anche al torace e all'addome, la 43enne è stata portata all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata in prognosi riservata e dove ha subìto un intervento di due ore.

