Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, donna accoltellata in Gae Aulenti: è grave

Cronaca

A Milano, in piazza Gae Aulenti, una donna di 43 anni è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. “Aiuto, mi hanno accoltellata”, ha riferito la donna alle autorità giunte sul posto. L’aggressione, avvenuta poco prima delle 9, si è verificata mentre l'area era affollata da diverse persone.

Prossimi video

Milano, donna accoltellata in Gae Aulenti: è grave

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 3 novembre, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 3 novembre 2025

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 2 novembre, edizione delle 19

Cronaca

Attiviste indagate, stalking e diffamazione nelle chat femministe

Cronaca

18enne ucciso, si cercano killer. Padre: un errore

Cronaca