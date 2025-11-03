Milano, donna accoltellata in Gae Aulenti: è grave

A Milano, in piazza Gae Aulenti, una donna di 43 anni è stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. “Aiuto, mi hanno accoltellata”, ha riferito la donna alle autorità giunte sul posto. L’aggressione, avvenuta poco prima delle 9, si è verificata mentre l'area era affollata da diverse persone.
