Milano, donna aggredita con un coltello in piazza Gae Aulenti: è grave

Una donna di 43 anni è stata accoltellata stamattina in piazza Gae Aulenti a Milano. L'aggressione è avvenuta pochi minuti prima delle 9, con la dinamica dell'accaduto ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, assieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Sarebbe stata lei stessa a dire ai soccorritori: "Aiuto, mi hanno accoltellata". In quel momento l'area era affollata da diverse persone.

L'aggressore ancora in fuga

La donna, che sarebbe stata colpita alla schiena da una grossa lama, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravissime, mentre l'aggressore, secondo quanto riportato da alcuni media locali, sarebbe attualmente in fuga. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi con il Nucleo radiomobile e contestualmente osservando le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza.