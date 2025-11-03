Offerte Sky
Donna accoltellata a Milano, l'identikit dell'aggressore in fuga

Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, un'età apparente di circa 60 anni: appare così l'uomo che oggi ha colpito alla schiena con un coltello da cucina una 43enne in piazza Gae Aulenti. L'aggressione è stata immortalata dalle telecamere di video-sorveglianza della zona e le immagini sono state diffuse dagli inquirenti

Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde,  un'età apparente di circa 60 anni. Appare così, nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, l'uomo che questa mattina alle 9 ha accoltellato alla schiena una dirigente di Finlombarda di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano.

L'aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza

 L'aggressione, durata appena cinque secondi, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna, con un cappotto chiaro, nelle mani la borsa e la tracolla con il computer, cammina vicino a un parcheggio di biciclette tra due grattacieli della piazza, quando l'uomo arriva alle sue spalle e la colpisce alla schiena. Un colpo secco e violento con la donna, sorpresa, che prova a toccarsi la schiena, dove l'arma è rimasta conficcata, mentre l'uomo si allontana con passo normale. Immagini diffuse, su autorizzazione dal procuratore di Milano Marcello Viola, dai carabinieri del comando provinciale, che - coordinati dalla pm Maria Cristina Ria - sono al lavoro per rintracciare l'aggressore in fuga e per capire cosa l'abbia spinto a colpire la 43enne, dirigente dell'ufficio 'Stipula ed erogazioni' della direzione 'Credito' della società finanziaria di Regione Lombardia, che ha sede a pochi metri dal luogo dell'accoltellamento.

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: caccia ad aggressore

