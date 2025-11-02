Usava farmaci per abusare di donne conosciute online, arrestato 34enne

L’indagine che ha riguardato l'uomo era partita dalle denunce presentate da due donne che lo avevano frequentato tramite siti di incontri. Il 34enne, durante gli incontri con le vittime, avrebbe anche somministrato loro alcuni farmaci oppioidi allo scopo di narcotizzarle, ridurne la lucidità e abusarne durante lo stato di incoscienza ascolta articolo

Grazie all'intervento dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo è stato possibile portare a termine un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne residente proprio a Bergamo, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. L’indagine era partita dalle denunce presentate da due donne che avevano frequentato l’uomo, che si presentava tramite identità fittizie, attraverso siti di incontri. Il 34enne, durante gli incontri con le vittime, avrebbe anche somministrato loro alcuni farmaci oppioidi allo scopo di narcotizzarle, ridurne la lucidità e violentarle durante lo stato di incoscienza. L'uomo, inoltre, avrebbe anche ripreso e fotografato le donne, conservando foto e immagini per poi ricattare le vittime al fine di ottenere nuovi incontri o evitare denunce.

Le indagini e il farmaci Nel corso delle indagini i militari del Nucleo Investigativo hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell'indagato nel mese di febbraio, sequestrando diversi dispositivi informatici, dei quali è stata effettuata una copia forense. Durante la perquisizione era stato riscontrato, inoltre, l'effettivo possesso dei farmaci, regolarmente prescritti ad un familiare per ragioni di cura.