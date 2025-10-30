Leonardo La Russa, gip Milano archivia accusa violenza sessuale

La gip di Milano Rossana Mongiardo ha disposto l’archiviazione dell’indagine per violenza sessuale a carico del figlio del presidente del Senato e dell'amico Tommaso Gilardoni, dopo la denuncia di una 22enne sui presunti abusi della notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Nel decreto, la giudice riconosce “superficialità e scarso rispetto” nei confronti della ragazza, ma ritiene che non vi siano elementi per configurare un reato

Si è chiusa con l’archiviazione l’indagine in cui Leonardo Apache La Russa , figlio del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano Rossana Mongiardo ha accolto la richiesta della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, archiviando il procedimento nato dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due restano imputati in udienza preliminare per revenge porn, per due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" su quella notte, senza il consenso della ragazza.

Gip: "Superficialità ma no rilievo penale"

Nel provvedimento, la giudice sottolinea che “certamente, la condotta degli indagati è connotata da profonda superficialità e scarso rispetto della persona offesa, come dimostra il tenore dei messaggi scambiati, ma non tale da assurgere a rilevanza penale". Non "vi è motivo di dubitare" della "buona fede" e "credibilità" della ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni, ma non ci sono né elementi specifici né prove che i due giovani "si fossero avveduti (o comunque avessero percepito)" che lo stato di alterazione della giovane, "dovuto all'assunzione di alcool e stupefacenti" fosse "tale da incidere sul conseguente vizio del consenso alle prestazioni sessuali compiute". La gip era chiamata a valutare se accogliere la richiesta della Procura di archiviare, disporre l’imputazione coatta o ordinare nuove indagini. I legali di La Russa, gli avvocati Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, ricostruendo la loro versione su quanto accaduto, nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, avevano affermato che “tutti gli elementi portano a ritenere che ci sia stato un consenso esplicito da parte della ragazza”.

Legale ragazza: "Archiviazione contraddittoria e incompleta"

“È un provvedimento a mio avviso contraddittorio e incompleto, e che non tiene conto di molteplici mie contestazioni. Nei prossimi giorni valuterò la migliore azione da intraprendere anche alla luce dei limiti di impugnazione, imposti dal Codice di procedura penale, conseguenti al provvedimento emesso”, ha commentato all'Adnkronos l'avvocato Stefano Benvenuto, difensore della ragazza che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa e l'amico deejay Tommaso Gilardoni.