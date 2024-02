Caso La Russa jr, legale della vittima: "Tracce di droga dello stupro"

Sono stata riscontrate tracce di Ghb, nota anche come "droga dello stupro", in un capello della ragazza di 22 anni che ha denunciato di aver subito abusi, lo scorso maggio, dopo una nottata in discoteca da Leonardo Apache La Russa e dal suo amico dj Tommaso Gilardoni, indagati per violenza sessuale. Tracce che potrebbero essere compatibili proprio con il periodo in cui sarebbero avvenute le violenze, secondo una consulenza difensiva effettuata da un esperto nominato dal legale della ragazza, parte offesa, l'avvocato Stefano Benvenuto. Lo stesso legale, come anticipato da Repubblica, ha depositato ieri in Procura a Milano quella consulenza difensiva con una richiesta di incidente probatorio per verificare proprio la presenza di Ghb su quel capello.