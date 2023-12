Caso Leonardo La Russa jr, spuntano tre video del presunto stupro

La difesa di LaRussa jr

La Russa jr, 21 anni, e il suo amico dj Tommy, 24, sin dall'inizio ripetono che la ragazza era consenziente. Una valutazione resa ancor più complessa per la possibile interazione nella ragazza tra un disturbo psicologico, gli psicofarmaci che aveva assunto nei giorni precedenti e l'effetto della cocaina, della cannabis e dei due bicchieri di vino già consumati quella sera prima di arrivare in discoteca, dove poi vi ha aggiunto anche tre gin tonic, alcuni «shot» di tequila e forse altra coca.

La chiamata dell'amico dj a suo padre

La prima traccia dell'esistenza di video è emersa quando un giovane conoscente del dj, sentito come teste dalla Polizia, ha chiamato il padre facendo riferimento all'esistenza di una immagine di cui non si era parlato nell'audizione. Non poteva però sapere di essere intercettato dagli investigatori del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Le indagini successive hanno portato a più di un video fatto in casa La Russa.