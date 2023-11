Violenza donne, in Italia in 12 milioni vittime almeno una volta

L'Istituto di fisiologia clinica del Cnr, attraverso lo studio Ipsad, ha rilevato che solo il 5% ha denunciato l'accaduto. Alcune hanno giustificato l’aggressore, altre hanno taciuto per vergogna o per mancanza di fiducia nei confronti della giustizia. Emerge l'incapacità dei maschi violenti, anche giovanissimi, di accettare un rifiuto. Ma c'è anche la difficoltà di molte giovani a percepire alcuni comportamenti come violenza. Un esempio è il controllo dello smartphone