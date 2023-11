Violenza sulle donne, la cultura del possesso che spopola su TikTok

Il volto di Nanà è nascosto dai lunghi capelli biondi mentre abbraccia Mario. “Che fai se non ti sposo?” chiede mentre tiene la faccia di lui tra le mani. Il suono di uno schiaffo: “T’ schiatt”, ti uccido, dice lui. “O sposi me o non sposi più nessuno, hai capito?”. E se lei sposasse un altro? Lui le morde il viso: “Prima uccido lui e poi uccido te, hai capito?”. Nanà e Mario sono giovani, giovanissimi, forse è la loro prima esperienza con l’amore, o almeno quello che pensano sia l’amore. Il video pubblicato sul profilo TikTok che condividono ha raggiunto più di 74mila mi piace, è stato salvato da quasi 11mila utenti. “O così o niente”, “Se non è così non lo voglio”, “Voglio una relazione così” commentano alcune ragazze.

L’esaltazione del malessere e la romanticizzazione del possesso

Da mesi su TikTok sono in trend contenuti che riguardano il cosiddetto "malessere": la definizione nasce da una canzone della cantante neomelodica Fabiana che esalta il cattivo ragazzo, magari alto, muscoloso e tatuato, spesso un soggetto possessivo, geloso, che ti fa soffrire ma lo ami lo stesso. L L'hashtag #malessere ha raggiunto 706,7 milioni di visualizzazioni. Ci sono contenuti che trattano in modo ironico lo stereotipo dell’uomo che magari sparisce all’improvviso per poi tornare con grandi promesse, creando una dinamica di dipendenza affettiva. Ce ne sono altri che esaltano forme di abuso come lui che controlla il telefono di lei, che le tira la gonna fino al ginocchio mentre sono insieme in moto, che stabilisce quello che può o non può fare in elenchi dal titolo “cosa mi fa fare il mio ragazzo”.

Siamo davanti alla romanticizzazione della cultura del possesso.

Flavia Carlini: "Si narra qualcosa di violento come qualcosa di positivo"

“Si tratta di narrare qualcosa di violento come qualcosa di positivo” commenta a Sky Tg24 Flavia Carlini, autrice e divulgatrice. “Si associano comportamenti violenti a sintomi di amore come la gelosia estrema, il possesso, la limitazione della libertà altrui. È estremamente rischioso perché noi leggiamo il mondo sulla base delle informazioni che ci vengono fornite. Se davanti a questi video non c’è una contro-narrazione efficace, io, utente, finisco per credere che ci sia del bello, del romantico nel mio fidanzato che mi impedisce di vestirmi come voglio, che mi impedisce di uscire senza di lui”.

A essere preoccupanti sono soprattutto le centinaia di commenti lasciati sotto questi contenuti: “Si sta diffondendo attivamente l'idea che non solo sia normale un comportamento in cui un uomo dice a una donna cosa può o cosa non può fare, ma anche che questo tipo di comportamento sia auspicabile”.

Secondo i dati provvisori di maggio-luglio 2023 rilasciati dall’Istat, il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale. Nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni si trova la percentuale più alta di coloro che accettano ancora “il controllo dell'uomo sulla comunicazione (cellulare e social) della propria moglie/compagna", sono il 16,1%.