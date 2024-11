Roma, incendio in una casa al Tuscolano: tre feriti di cui due gravi

Le fiamme sono divampate intorno alle 5 di questa mattina in via Pippo Tamburi in un appartamento al terzo piano per cause ancora da accertare. Due donne sono state soccorse e subito trasportate in ospedale in codice rosso, la terza è stata invece affidata alle cure dei sanitari del 118

Le fiamme hanno avvolto un appartamento in via Pippo Tamburi, in zona Tuscolana, alla periferia di Roma. È accaduto intorno alle 5 di questa mattina. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo tre persone che si trovavano all’interno della casa: due donne sono state soccorse con l’autoscala e sono state immediatamente trasportate in ospedale in codice rosso; la terza è stata invece affidata alle cure dei sanitari del 118 sul posto, per poi essere trasportata in ospedale.