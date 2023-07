Caso La Russa jr, parla la ragazza: “Umiliata da chi mi colpevolizza”

La 22enne ha parlato con Il Corriere della Sera dopo essere stata ascoltata dagli investigatori della Squadra mobile milanese e dai pm. " Colpevolizzare una donna che si espone per far valere i suoi diritti è una doppia umiliazione. Una donna non deve avere paura di vivere la sua vita ed essere giudicata prima dei fatti rispetto alle scelte che prende". Sono state sentite anche amiche e conoscenti della giovane, mentre la difesa del terzogenito del presidente del Senato continua a ribadire la sua totale estraneità

"Colpevolizzare una donna che si espone per far valere i suoi diritti è una doppia umiliazione, ancora prima di poter raccontare apertamente la mia versione". Sono queste le prime parole, riportate da Il Corriere della Sera, della 22enne che ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa, il figlio 21enne del presidente del Senato. La ragazza ha parlato ieri dopo aver confermato la sua versione in un’audizione, durata oltre tre ore, davanti agli investigatori della Squadra mobile milanese e ai pm. "Una donna non deve avere paura di vivere la sua vita ed essere giudicata prima dei fatti rispetto alle scelte che prende", ha aggiunto, ringraziando il suo avvocato "per il lavoro che sta facendo anche per le donne che non hanno avuto coraggio".

Oggi, da quanto riferiscono fonti qualificate, negli uffici della Squadra Mobile sarebbero stati convocati altri possibili testimoni e i pm stanno valutando se sequestrare il cellulare del giovane indagato (ci sarebbero anche questioni giuridiche da valutare) per eventuali e ulteriori accertamenti. Nel frattempo, è stato identificato e potrebbe essere indagato, con l'accusa che cambierebbe in violenza sessuale di gruppo, l'amico di Leonardo La Russa che era in casa, uno dei dj della serata. Mentre la difesa del 21enne continua a ribadire la sua totale estraneità alle contestazioni, parlando di rapporti consenzienti, tra le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare c'è anche Ignazio La Russa, che in una nota nei giorni scorsi aveva riferito di avere "incrociato", assieme alla moglie, la giovane "al mattino, sia pur fuggevolmente", spiegando che "appariva assolutamente tranquilla".