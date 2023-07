Caso figlio La Russa, dai pm ragazza che ha denunciato Leonardo Apache

Le indagini



Al centro dell'audizione ci sono i fatti avvenuti tra il 17 e il 18 maggio alla discoteca Apophis e la mattina dopo quando, al risveglio, la 22enne ha scritto di essersi trovata "nuda" a casa La Russa e di avere appreso dallo stesso Leonardo che lui e un amico, indicato nella denuncia come Dj Nico, avrebbero avuto dei rapporti sessuali con lei "incosciente". Il secondo giovane, che avrebbe dormito a casa La Russa, è stato identificato nelle ultime ore ma al momento non è indagato anche perché non è stata completata del tutto la procedura di identificazione. Nel caso in cui dovesse essere indagato, l'ipotesi di reato si riqualificherebbe in "stupro di gruppo". A stretto giro sono previste le audizioni anche di altre ragazze che potrebbero portare elementi utili per le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro. Il cellulare di La Russa junior al momento non è stato sequestrato mentre gli investigatori lavorano su molti elementi, come le analisi di altri telefoni, immagini di telecamere di sorveglianza e testimonianze.