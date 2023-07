Chi è Leonardo Apache, il figlio di La Russa accusato di violenza sessuale

La passione per il rap e le polemiche sui social con Fedez

Oltre a quello italiano e "indiano", il giovanissimo La Russa ha anche un nome d'arte, Larus, perché il ragazzo è un aspirante rapper. Nel 2019 ha pubblicato un video insieme a un altro trapper di nome Apo Way con la canzone "Sottavalutati" , in cui, con le movenze tipiche della trap, viene ripreso per strada rappare frasi come "Sono tutto fatto, sono tutto matto, ma ti fotto pure senza storie". Un testo che ha fatto infuriare il padre Ignazio, il quale, intervistato da Radio Capital su testi espliciti riguardanti droghe e offese alle donne, aveva affermato: "Tranquilli, non è fatto, il concetto di fatto ha un significato diverso. Comunque, i padri sono sempre gli ultimi a saperlo. Se lo acchiappo con la droga lo ammazzo". Larus ha avuto anche una disputa sui social media con Fedez. I due hanno litigato pubblicamente a colpi di storie su Instagram, poi cancellate in cui si attaccavano reciprocamente.