Milano, ragazza denuncia: "Il figlio di La Russa mi ha violentata"

La 22enne, riporta il Corriere della Sera, si è rivolta alla Procura di Milano per un episodio che risale al 18 maggio scorso. La violenza da parte del 19enne Leonardo La Russa sarebbe avvenuta a casa del presidente del Senato, dopo una serata in discoteca. L'avvocato della famiglia: "Scelta condivisa trascorrere la serata insieme"

Secondo il suo racconto, la ragazza avrebbe partecipato a una festa in una discoteca del centro di Milano dove avrebbe incontrato il figlio di La Russa, suo compagno di scuola al liceo. "Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente", tranne di aver bevuto due drink, avrebbe dichiarato agli inquirenti, sempre secondo il Corriere della Sera. La mattina dopo, la 22enne si sarebbe risvegliata nuda nel letto con Leonardo La Russa, in casa di quest’ultimo, e avrebbe chiesto, spaventata, cosa fosse successo. Allora avrebbe scoperto proprio dal figlio del presidente del Senato di aver avuto un rapporto sessuale con lui "sotto effetto di sostanze stupefacenti" e che anche un suo amico, "avuto un rapporto con me a mia insaputa", dopo che entrambi l’avevano spogliata. La giovane si sarebbe accorta che quella era la casa della famiglia La Russa perché "intorno alle 12.30 Ignazio La Russa si affacciò alla camera vedendomi nel letto. Se ne andò via".

Il mesaggio dell'amica: "Penso ti abbia drogata"

Allora la ragazza avrebbe chiesto con un messaggio all’amica che era con lei la sera prima in discoteca di aiutarla a ricordare. "Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più trovata", "stavi benissimo fino a prima che ti portò il drink" la risposta dell’amica. Dopo di che la giovane si sarebbe confidata con la madre che l’avrebbe convita a recarsi al centro anti-violenza della Mangiagalli, dove le sono state riscontrate un’ecchimosi al collo e una ferita ad una coscia. La ragazza è risultata anche positiva alla cocaina assunta prima della discoteca. Dopo circa 40 giorni la decisione di presentare denuncia.

Il legale dei La Russa: "Nessuna forma di costrizione"

Secondo l’avvocato della famiglia La Russa Adriano Bazzoni, "sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione" e il 19enne "esclude di aver avuto rapporti insieme ad una terza persona". "E' stata una scelta condivisa - spiega -di trascorrere la serata insieme e di andare a casa di Leonardo La Russa". Il legale, che oggi ha intenzione di recarsi in Procura per un incontro con il pm Rosaria Stagnaro, titolare dell'indagine assieme all'aggiunto Letizia Mannella, ha precisato inoltre che la ricostruzione contenuta nella denuncia è "fumosa" e che "è pacifico che lei ha assunto sostanze prima di incontrare Leonardo". L'avvocato Bazzoni ha inoltre aggiunto di non essere "in grado di dire nulla" riguardo alla presenza in casa La Russa di un amico di Leonardo che, secondo quanto denunciato, avrebbe avuto anche lui un rapporto con la giovane.